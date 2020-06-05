Турин, Италия, , 11:26 — REGNUM Первым в мире футболистом, заработавшим миллиард долларов, стал нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом 5 июня сообщает Forbes.

По подсчётам издания, за 2019 год доход Роналду составил $105 млн. За всю карьеру он заработал $1 млрд. Из них $650 млн составила зарплата, полученная за матчи. Остальное он заработал за пределами футбольного поля.

Отмечается, что до Роналду миллиардерами среди спортсменов становились только гольфист Тайгер Вудс, боксёр Флойд Мейвезер и баскетболист Майкл Джордан.

Напомним, Роналду играл за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал». В настоящее время он защищает цвета «Ювентуса».

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