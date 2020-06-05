Ливерпуль, Великобритания, , 10:20 — REGNUM Самым популярным футбольным клубом Великобритании является «Ливерпуль», следует из данных YouGov-FootballIndex.

Отмечается, что за «Ливерпуль» болеют 8,3% жителей Великобритании, интересующихся футболом. На втором месте идёт «Манчестер Юнайтед», который поддерживают 6% британцев.

Замыкает тройку лондонский «Челси» (3,1%). Четвёртое и пятое места поделили «Манчестер Сити» и «Арсенал» (2%).

В первую десятку также вошли «Тоттенхэм» (1,8%), «Вулверхэмптон» (1,5%), «Ньюкасл Юнайтед» (1,4%), «Эвертон» (1,4%) и «Астон Вилла» (1,4%).