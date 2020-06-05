Москва, , 09:53 — REGNUM Сегодня, 5 июня, президент РФ Владимир Путин поздравил главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяну Покровскую с юбилеем, заслуженному тренеру исполняется 70 лет, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что Покровская воспитала блестящую плеяду чемпионок по синхронному плаванию и обогатила традиции этого зрелищного вида спорта.

«Вы по праву считаетесь настоящей легендой отечественного спорта и выдающимся тренером», — отметил Путин и пожелал Покровской здоровья и реализации намеченных планов.

Как сообщало ИА REGNUM, российская женская сборная команда по синхронному плаванию практически всегда становится победительницей в международных соревнованиях.

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