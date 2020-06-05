Москва, , 09:51 — REGNUM Валерий Брагин пользуется огромным уважением у хоккеистов сборной России. Об этом 5 июня заявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Новый главный тренер национальной сборной Валерий Брагин не нуждается в представлении. Он пользуется огромным уважением у игроков», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

Он отметил, что через руки Брагина прошло всё поколение нынешних хоккеистов, которые сейчас являются звёздами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею. На этом посту он сменил Алексея Кудашова.

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