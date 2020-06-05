Москва, , 09:44 — REGNUM Главным тренером сборной России по хоккею назначен Валерий Брагин. Об этом 5 июня сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

«Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР», — сказал Брагин.

В штабе Брагина будут работать тренеры Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, а также тренер вратарей Рашит Давыдов. За физическую подготовку будут отвечать Александр Трошин и Юрий Жданов. Тренером-методистом назначен Ларс Юханссон.

Напомним, ранее Брагин возглавлял молодёжную сборную России. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2011 году, четыре раза выигрывала серебро мировых первенств (2012, 2015, 2016, 2020) и два раза — бронзу (2017, 2019).

В январе 2020 года Брагин вошёл в тренерский штаб основной российской команды.

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