Найроби, , 09:19 — REGNUM Члены кенийского футбольного клуба Gor Mahia обратились к болельщикам с просьбой помочь команде выйти из финансового кризиса, из-за которого игроки одного из крупнейших клубов страны остаются без зарплаты уже по меньшей мере пять месяцев. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, 19-кратные чемпионы Кении призывают болельщиков конвертировать свои баллы лояльности, начисляемые абонентам операторов сотовой связи, в наличные деньги для клуба.

Известная как «Bonga-баллы», схема лояльности позволяет абонентам начать накапливать баллы сразу же после регистрации сим-карты, причем дополнительные баллы приходят за дополнительное использование данных. Баллы обычно используются как средство для оплаты тарифного плана, пакетов данных или просто конвертируются в наличные деньги.

Как сообщают репортеры, Gor Mahia — самый успешный футбольный клуб Кении — у него на семь титулов больше, чем у ближайших соперников AFC Leopards. Игроки клуба надеются, что предложенная необычная схема окупится, так как многие из них сталкиваются с выселением из своих домов из-за того, что больше не могут платить арендную плату.