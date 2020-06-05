Лиссабон, , 09:05 — REGNUM «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» в матче 25-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Клуб из Лиссабона набрал одно очко и вышел на первое место в чемпионате Португалии, обогнав «Порту». У обеих команд сейчас по 60 очков, но «Бенфика» располагается выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня «Порту» проиграл «Фамаликану» со счётом 1:2 в первом матче после возобновления сезона.

Читайте также: «Порту» проиграл «Фамаликану» в первом матче после возобновления сезона

Читайте развитие сюжета: Автобус «Бенфики» закидали камнями после матча чемпионата Португалии