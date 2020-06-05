Гимарайнш, Португалия, , 08:59 — REGNUM Лиссабонский «Спортинг» сыграл вничью с «Виторией Гимарайнш» в матче чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Спортинга» дублем отметился нападающий Андраж Шпорар, отличившийся на 18-й и 51-й минутах. «Витория» смогла дважды сравнять счёт благодаря голам Жоау Карлуша (32) и Маркуса Эдвардса (68).

Отметим, что с 76-й минуты «Витория» играла в меньшинстве после удаления полузащитника Джозефа Амоа. Тем не менее, «Спортинг» не смог вырвать победу.

На сегодняшний день «Спортинг» занимает четвёртое место в чемпионате Португалии, на счету команды 43 очка после 25 туров. «Витория Гимарайнш» идёт на шестом месте с 38 очками.

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