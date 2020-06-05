Вашингтон, 5 июня 2020, 08:51 — REGNUM Драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пройдёт 15 октября. Об этом 4 июня сообщил журналист Эдриан Войнаровски в своём Twitter.
По информации источника, лотерея драфта состоится 25 августа, а сам драфт — 15 октября. Первоначально мероприятие планировалось провести 25 июня.
Ранее сообщалось, что совет директоров НБА принял решение возобновить сезон. Турнир пройдёт с участием 22 команд.
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