Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пройдёт 15 октября. Об этом 4 июня сообщил журналист Эдриан Войнаровски в своём Twitter.

По информации источника, лотерея драфта состоится 25 августа, а сам драфт — 15 октября. Первоначально мероприятие планировалось провести 25 июня.

Ранее сообщалось, что совет директоров НБА принял решение возобновить сезон. Турнир пройдёт с участием 22 команд.

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