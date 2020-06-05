Токио, , 07:16 — REGNUM Окончательное решение о проведении летних Олимпийских Игр в Токио будет приниматься весной 2021 года, с учётом ситуации с распространением в мире новой коронавирусной инфекции. Об этом 5 июня сообщает агентство Киодо.

«Ориентировочно в марте 2021 года нам предстоит определиться с составом команд. Примерно в это же время оргкомитет примет окончательные решения по вопросу проведения Олимпиады, которые зависят от ситуации с коронавирусом», — цитирует агентство вице-президента оргкомитета «Токио-2020» Тосиаки Эндо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии из-за угрозы коронавируса отказались от проведения в Токио масштабной церемонии 23 июня по случаю старта обратного отсчета времени за год до начала перенесённых на 2021 год летних Олимпийских игр.

В настоящее время организационный комитет Игр и правительство Японии рассматривают возможность упрощённого проведения Олимпиады и Параолимпиады в Токио. Предполагается возможность уменьшения числа участников на церемониях открытия и закрытия Игр. Кроме того, могут сократить число зрителей. Первоначально Игры должны были пройти в июле-августе 2020 года. Из-за пандемии нового коронавируса соревнования перенесли и теперь их проведение планируется в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Токио отменили церемонию старта обратного отсчёта времени до Олимпиады