Ростов-на-Дону, , 23:38 — REGNUM Каждому спортсмену хотелось бы сыграть финальные матчи чемпионата России или любого другого турнира. Так прокомментировала досрочное окончание сезона линейная гандбольного клуба «Ростов-Дон» Ксения Макеева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 4 июня.

«Узнать, что ты чемпион России от генерального директора клуба — двоякое ощущение. С одной стороны, вроде бы и рада, всё-таки весь сезон команда пахала и добивалась лучшего положения в турнирной таблице, а с другой — всем спортсменам хочется сыграть финальные матчи, поймать кураж, получить кайф. Гандбол — наша жизнь и работа, но в какой-то степени мы зависим от адреналина, который этот вид спорта нам даёт», — отметила спортсменка.

ИА REGNUM напоминает, что для подопечных Амброса Мартина сезон полностью не окончен. В сентябре планируется провести игры ¼ финала Лиги чемпионов и продолжить борьбу за выход в «Финал четырёх». Турнир был приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса. В настоящее время команда готовится к возобновлению полноценных тренировок. При этом наставник ростовчанок считает, что самым оптимальным решением было бы провести «Финал восьми» Лиги чемпионов.

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