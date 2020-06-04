Ашхабад, , 18:48 — REGNUM Туркменские дипломаты организовали в столицах других странах велопробег и иные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню велосипеда, передает «Turkmenistan.ru» сегодня, 4 июня.

В Минске сотрудники туркменского посольства устроили велопробег совместно со студентами Белорусского госуниверситета физкультуры и членами национальной сборной команды Белоруссии по велоспорту.

В Анкаре к участию в 10-километровом велопробеге привлекли туркменских студентов, обучающиеся в турецких вузах, сотрудников мэрии столицы Туркмении и журналистов.

В Пекине туркменское посольство совместно с Китайским фондом мира и Пекинским международным фондом культуры мира провели конференцию «Международный день велосипеда на Великом Шелковом пути: мир, доверие и солидарность».

В Париже в велопробеге приняли участие сотрудники туркменского посольства вместе со своими семьями, члены туркменской диаспоры и дипломаты, представляющие в столице Франции другие государства. Всем участникам акции туркменские дипломаты вручили памятные подарки.

Также велопробег, организованный посольством Туркмении прошел и в столице Узбекистана. В нем участвовали сотрудники диппредставительства, туркменские студенты, обучающиеся в вузах Ташкента, а также члены туркменской диаспоры.