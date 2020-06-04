Волгоград, , 14:54 — REGNUM Волгоградский «Ротор» проходит процедуру лицензирования для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Об этом заявил гендиректор клуба Андрей Рекечинский.

«В данный момент клуб находится в процессе лицензирования. Команда будет играть в РПЛ», — цитирует Рекечинского ТАСС.

Он также добавил, что клуб сменил юридическое лицо и теперь ищет спонсора, а также рассчитывает на помощь властей.

Напомним, 15 мая Российский футбольный союз (РФС) принял решение досрочно завершить сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Поэтому по итогам сезона 2019/20 в РПЛ выходят «Ротор» и «Химки».

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