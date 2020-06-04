Казань, , 14:47 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых игроков. Об этом 4 июня сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Отмечается, что запрет наложен из-за спора «Рубин» со словенским клубом «Олимпия», который направил жалобу в ФИФА.

По информации источника, «Рубин» не выплатил неустойку за несвоевременную оплату трансфера хорватского защитника Филипа Уремовича.

При этом в процессе разбирательства «Рубин» смог сбить сумму неустойки более чем в 10 раз. Однако казанский клуб по-прежнему не выплатил некоторую сумму и теперь не сможет регистрировать новых футболистов, пока не погасит задолженность.

Напомним, летом 2018 года Уремович перешёл в «Рубин». В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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