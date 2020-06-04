Москва, , 14:24 — REGNUM Реализацию требований медицинского регламента обсудят клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании 5 июня. Об этом 4 июня сообщил гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

«Мы регламент получили. Завтра будет конференция клубов РПЛ, будем обсуждать этот документ», — цитирует Медведева ТАСС.

Он отметил, что будет обсуждаться то, как реализовать содержащиеся в регламенте требования, чтобы тренировочный процесс и матчи проходили в соответствии с безопасностью для игроков, организаторов и зрителей.

По его словам, по поводу допуска болельщиков на матчи последнее слово остается за регионами, где будут проводиться игры.

Напомним, сезон 2019/20 чемпионата России по футболу возобновится 19 июня.

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