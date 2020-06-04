Москва, , 14:18 — REGNUM Сборная России по академической гребле начнёт учебно-тренировочный сбор в подмосковной Рузе 8 июня. Об этом 4 июня сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

«Тренировочный сбор должен стартовать 8 июня, активно ведём для этого работу. Сбор пройдёт на федеральной базе в Рузе», — цитирует Свирина ТАСС.

По его словам, перед началом сбора осталось провести некоторые согласования с профильными органами.

Добавим, что подведомственные Минспорта РФ учебно-тренировочные базы были закрыты в начале апреля в связи с пандемией коронавируса.