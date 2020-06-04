Москва, 4 июня 2020, 12:59 — REGNUM Московский хоккейный клуб ЦСКА заключил новый контракт с главным тренером Игорем Никитиным. Об этом 4 июня сообщается на сайте «армейцев».
Отмечается, что соглашение клуба с 47-летним специалистом продлено на три года.
Кроме того, на такой же срок продлены контракты со старшим тренером Дмитрием Юшкевичем, тренерами Равилем Якубовым и Евгением Корешковым, тренером вратарей Сергеем Наумовым и тренером по физподготовке Дмитрием Пирожковым.
«Золотой» тренерский штаб продолжит работу с ЦСКА», — говорится в сообщении.
Напомним, Никитин возглавил ЦСКА в 2017 году. Под его руководством команда впервые смогла выиграть Кубок Гагарина в сезоне 2018/2019.