Москва, , 12:59 — REGNUM Московский хоккейный клуб ЦСКА заключил новый контракт с главным тренером Игорем Никитиным. Об этом 4 июня сообщается на сайте «армейцев».

Отмечается, что соглашение клуба с 47-летним специалистом продлено на три года.

Кроме того, на такой же срок продлены контракты со старшим тренером Дмитрием Юшкевичем, тренерами Равилем Якубовым и Евгением Корешковым, тренером вратарей Сергеем Наумовым и тренером по физподготовке Дмитрием Пирожковым.

«Золотой» тренерский штаб продолжит работу с ЦСКА», — говорится в сообщении.

Напомним, Никитин возглавил ЦСКА в 2017 году. Под его руководством команда впервые смогла выиграть Кубок Гагарина в сезоне 2018/2019.