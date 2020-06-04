Баку, , 12:39 — REGNUM Мужской и женский чемпионаты Европы по спортивной гимнастике пройдут в Баку в декабре 2020 года. Об этом 4 июня сообщает на сайте Европейского гимнастического союза (UEG).

Отмечается, что соревнования среди мужчин должны были пройти в Баку с 27 по 31 мая, но были отложены из-за пандемии коронавируса. Теперь планируется, что турнир пройдёт 9−13 декабря.

Проведение женского турнира было первоначально запланировано в Париже с 30 апреля по 3 мая. Однако Французская федерация гимнастики отказалась от проведения чемпионата, который теперь перенесён в Баку и запланирован на 17−20 декабря.