Лион, Франция, , 12:04 — REGNUM Французский футбольный клуб «Лион» может подать в суд на правительство Франции из-за досрочного завершения сезона. Об этом 4 июня сообщает Goal.

«Национальному суду придётся разобраться в том, как произошла остановка», — сказал президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс.

По его словам, именно государство решило прекратить сезон досрочно, поэтому оно несут ответственность. «Лион» будет требовать в суде возобновить сезон.

Напомним, чемпионат Франции по футболу был досрочно завершён после 28-го тура. Чемпионом был признан ПСЖ, а «Лион» занял седьмое место и не попал в еврокубки.

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