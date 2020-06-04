Трабзон, Турция, , 11:34 — REGNUM Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» отстранён от участия в еврокубках на один год. Об этом 4 июня сообщается на сайте УЕФА.

Отмечается, что клуб наказан из-за несоблюдения правил финансового фэйр-плей. В 2016 году УЕФА и «Трабзонспор» подписали соглашение, что клуб приведёт в порядок свои финансы. Но это требование не было выполнено, и клуб не смог стать безубыточным.

Таким образом, «Трабзонспор» не сможет играть в еврокубках в одном из двух ближайших сезонов.

Напомним, в настоящее время «Трабзонспор» является лидером турецкой Суперлиги. На счету команды 53 очка после 26 туров.

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