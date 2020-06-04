Бергамо, Италия, , 11:28 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Аталанта» выкупил трансфер полузащитника лондонского «Челси» Марио Пашалича. Об этом 4 июня сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Отмечается, что сумма трансфера 25-летнего хорватского хавбека составит €15 млн. Ему будет предложен контракт на пять лет.

Напомним, летом 2018 года Пашалич перешёл в «Аталанту» из «Челси» на правах аренды. В нынешнем сезоне он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач.

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