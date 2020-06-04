Лондон, , 10:42 — REGNUM Девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено в клубах английского Чемпионшипа. Об этом 4 июня сообщает Английская футбольная лига (EFL).

Отмечается, что с 30 по 2 июня анализы на коронавирус сдали 1094 футболиста и сотрудника из 24 клубов Чемпионшипа. Выявлено девять положительных результатов в шести клубах.

В ходе предыдущего раунда тестирования в лиге было зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом.

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Планируется, что сезон в Чемпионшипе возобновится 20 июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах.

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