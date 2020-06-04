Токио, , 09:08 — REGNUM Возможность упрощённого проведения Олимпиады и Параолимпиады в Токио рассматривают организационный комитет Игр и правительство Японии. Об этом 4 июня сообщает издание Yomiuri.

Отмечается, что будет рассмотрена возможность уменьшения числа участников на церемониях открытия и закрытия Игр. Кроме того, могут сократить число зрителей.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявляли, что Олимпиада в Токио повторно перенесена не будет.

Напомним, первоначально Игры должны были пройти в июле-августе 2020 года. Теперь соревнования запланированы на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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