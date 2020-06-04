Монако, , 08:32 — REGNUM Обновлённую систему отбора на Олимпийские игры представила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом 3 июня сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что систему отбора пришлось обновить из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса. Тем не менее, основные принципы остались прежними — спортсмены должны пройти отбор через квалификационные соревнования.

Национальные олимпийские комитеты должны подать заявки по спортсменам, выступающим в марафоне и спортивной ходьбе, до 23 мая 2021 года. Для остальных участников крайний срок — 21 июня.

После этого 1 июля World Athletics опубликует мировой рейтинг легкоатлетов, которые прошли отбор на Олимпиаду. Со 2 по 5 июля национальные олимпийские комитеты должны будут представить заявки спортсменов, которые будут участвовать в Играх.

Напомним, Олимпийские игры в Токио ранее были перенесены с 2020 на 2021 год. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.