Москва, , 08:16 — REGNUM Победителем онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge стал российский гроссмейстер Даниил Дубов. В финале Дубов одержал победу над представителем США Хикару Накамурой.

В первом матче финала, прошедшем 1 июня, Накамура взял верх. Однако на следующий день Дубов смог сравнять счёт.

Победитель турнира определялся в решающем матче. Первая партия завершилась ничьей, после этого шахматисты по разу победили чёрными фигурами, а в четвёртой партии была зафиксирована ничья. Победитель определился в «армагеддоне», в котором сильнее был Дубов.

Напомним, Lindores Abbey Rapid Challenge — турнир с призовым фондом $150 тыс., организованный чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

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