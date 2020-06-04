Ростов-на-Дону, , 01:17 — REGNUM Для вернувшегося из Швеции защитника футбольного клуба «Ростов» Денниса Хаджикадунича разработан индивидуальный план тренировок. Об этом сообщил наставник желто-синих Валерий Карпин.

«Тренерский штаб подготовил для Денниса программу тренировок, чтобы он был в форме и мог сразу приступить к занятиям в общей группе. Каждый вечер он отсылает нам видеофрагменты тренировок, мы все время на связи, если нужен совет, то помогаем игроку», — отметил наставник.

ИА REGNUM напоминает, что Хаджикадунич вернулся в Ростов-на-Дону 21 мая. Согласно санитарным требованиям, он был отправлен на двухнедельный карантин. Период самоизоляции для футболиста завершится в ближайшие дни.

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