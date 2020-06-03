Ростов-на-Дону, , 23:48 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин, комментируя возобновление тренировок команды, рассказал, что его подопечным не хватало тренировок на поле. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

«Конечно, после домашних тренировок приятно возвращаться на поле. Впереди большая работа, нам предстоит играть два матча в неделю и нужно как следует подготовиться. У ребят отличный настрой, сразу видно, что соскучились по мячу и газону», — отметил наставник желто-синих.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 3 июня, у игроков «Ростова» был первый тренировочный день на поле после длительного периода домашних тренировок. К возобновлению матчей РПЛ жёлто-синие готовятся группами не более 15 человек. Для голкиперов тренировочный процесс организован отдельно.

Первый после периода самоизоляции матч состоится на выезде с «Сочи» 19 июня. Затем «Ростов» встретится с тульским «Арсеналом» 27 июня. В период с 1 по 22 июля подопечные Валерия Карпина проведут шесть игр.

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