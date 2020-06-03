Бремен, Германия, , 23:27 — REGNUM 3 июня в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Везерштадион» был разыгран матч между командами «Вердер» и «Айнтрахт». Игра завершилась уверенной победой франкфуртской команды со счетом 3:0.

На 61-й минуте 24-летний арендованный из «Милана» форвард сборной Португалии Андре Силва открыл счет и вывел гостей вперед после передачи Филиппа Костича — 0:1. Через 20 минут Штефан Ильзанкер удвоил преимущество «Айнтрахта», после навеса передачу Баса Доста — 0:2. В конце встречи Ильзанкер оформил дубль и довел счет до разгромного — 0:3.

Бригада арбитров: Патрик Иттрих | Саша Тилерт | Норберт Грудзински | Флорина Хефт.

«Айнтрахт», одержав 10-ю победу в сезоне и набрав 35 очков, поднялся на 11-ю строчку. «Вердер» с 25-ю баллами остался на 17-й позиции в зоне вылета.