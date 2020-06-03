Милан, Италия, , 18:33 — REGNUM Полузащитник «Интер» Матиас Весило может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Согласно информации портала Daily Star, «Тоттенхэм» заинтересован в услугах 28-летнего уругвайца. «Интер» готов продать игрока за 20 миллионов евро.

В сезоне 2019/2020 Весило провёл за «Интер» 23 встречи, отличившись в них 5 (3+2) результативными действиями по системе «гол+пас».

Весино, вероятно, заменит в составе «шпор» Танги Ндомбеле, который ранее заявил, что хочет уйти из клуба из-за Моуриньо. «Тоттенхэм» готов продать француза, если получит приемлемое предложение. Этот сезон АПЛ — дебютный для Ндомбеле в лиге.