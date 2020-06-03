Милан, Италия, , 18:15 — REGNUM Бывший центровой московского ЦСКА Кайл Хайнс подписал контракт с итальянским «Миланом». Срок действия контракта рассчитан на два игровых сезона, информирует пресс-служба «Милана».

Напомним, что сегодня ЦСКА официально объявил об уходе американца. В их составе Хайнс провёл последние семь сезонов, став двухкратным победителем Евролиги (2016, 2019). В минувшем сезоне Евролиги он набирал в среднем 8,8 очка и 4,9 подбора за матч.

«Я нуждался в переменах. Мне нужна была новая возможность, новые вызовы. «Милан» предоставил мне эти возможности», — цитирует баскетболиста TrendBasket.

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