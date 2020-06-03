Екатеринбург, , 18:00 — REGNUM Нападающий системы «Сан-Хосе Шаркс» Иван Чехович прокомментировал работу екатеринбургского «Автомобилиста» с молодёжью и ответил на вопрос, почему российские игроки уезжают играть за океан.

Иван Чехович является воспитанником хоккейной школы «Автомобилиста».

«В этом сезоне «Автомобилист» собрал очень сильную команду. С одной стороны это хорошо, а с другой плохо. Мне не нравится, что молодежи совсем не доверяют. В «Автомобилисте» очень много сильных молодых ребят. Сейчас все разъезжаются из-за того, что им не дают шанса. Но команда при этом сильная. Думаю, им по силам взять Кубок Гагарина.

В чём разница АХЛ и КХЛ? Когда я приехал в АХЛ, то меня тут же поставили в первую пятерку, хотя видели, что я сильно волнуюсь и переживаю. Но при этом поставили! В результате у меня получилось показать, на что я способен. Там доверяют молодым игрокам», — приводит слова Чехович портал Sports.ru с ссылкой на Overtime.life.