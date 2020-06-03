Ашхабад, , 17:58 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 3 июня, открыл монумент «Велосипед», возведенный на юге туркменской столицы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Затем туркменский лидер дал старт массовым спортивным мероприятиям, приуроченным к Всемирному дню велосипеда, который ежегодно празднуется в стране с 2018 года — то есть с момента его учреждения Генассамблеей ООН по инициативе президента Туркмении.

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Бердымухамедов поздравил туркменистанцев с праздником, отметив при этом, что в 2021 году в столичном олимпийском городке должен будет пройти Чемпионат мира по трековому велоспорту.

После этого президент Туркмении, представители правительства и еще несколько тысяч жителей Ашхабада приняли участие в массовом велопробеге, проходившем по столичным автомагистралям, вдоль которых расположились музыкальные и хореографические коллективы, исполнявшие песенные и танцевальные номера.

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