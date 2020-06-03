Мадрид, , 17:33 — REGNUM Уругвайский полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри заинтересовал представителей европейских грандов.

Согласно информации портала Mundo Deportivo, мадридский «Атлетико» видит в игроке подходящую замену ушедшему в 2018 году полузащитнику Габи Фернандесу.

Также сообщается, что услугами хавбека «Хетафе» заинтересованы итальянский «Интер» и «Монако». По данным источника, клубы могут воспользоваться опцией выплаты отступных в рамере 25 миллионов евро, которые прописаны в контракте уругвайца.

В этом сезоне 24-летний хавбек отдал одну голевую передачу и забил один мяч в 25 матчах за «Хетафе».