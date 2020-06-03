Москва, , 16:57 — REGNUM ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что американский центровой Кайл Хайнс больше не игрок московского клуба.

33-летний баскетболист, вероятно, продолжит карьеру в «Милане».

Американец выступал в армейском клубе на протяжении последних семи лет и дважды завоёвывал Евролигу (2016, 2019). В составе ЦСКА Хайнс провёл 414 матчей, набрав в общей сложности 3227 очков, 1703 подбора и 284 блок-шота. В этом сезоне он вышел на паркет в 16 матчах, набирая в среднем 5,9 очков и 4,4 подбора за матч.

«Москва была домом для меня и моей семьи на протяжении последних семи лет, но я нуждался в переменах. Мне нужна была новая возможность, новые вызовы. «Милан» предоставил мне эти возможности», — приводит слова Хайнса портал TrendBasket.

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