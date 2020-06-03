Лион, Франция, , 16:33 — REGNUM Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может пополнить состав многократного чемпиона Италии.

По данным портала L'Equipe, «Ювентус» уже готовит трансфер 21-летнего хавбека. Ранее сообщалось, что к игроку не меньший интерес проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и, конечно же, «ПСЖ».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола лично обращался к футболисту, однако, по мнению источника, Ауар склоняется к переезду в итальянский чемпионат.

В минувшем сезоне Усеем Ауар провёл 25 матчей в первенстве Франции, отличившись тремя голами и пятью голевыми передачами. В матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Ювентуса» отдал голевую передачу на Тузара, что принесло «Лиону» победу в первой встрече (1:0).