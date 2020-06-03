Барселона, Испания, , 16:09 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле отклонил запрос «Ливерпуля» об аренде, француз намерен остаться в Каталонии.

Согласно информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Усман Дембеле твердо настаивает на том, чтобы ему дали второй шанс в «Барселоне».

Напомним, что руководство «блауграны» рассчитывало расстаться с футболистом летом путем включения Дембеле в сделку с «Интером» по нападающему Лаутаро Мартинесу. Также клуб открыт с различного рода предложения со стороны других клубов.

Таким образом, «Ливерпуль» сделал запрос об аренде Дембеле с правом дальнейшего выкупа, однако вингер даже не стал рассматривать предложение. Такой же ответ получил «Ювентус».

23-летний Усман Дембеле из-за своих многочисленных травм выступил за «Барселону» лишь в пяти матчах чемпионата Испании в этом сезоне, забив один мяч.