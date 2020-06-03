Дортмунд, Германия, , 15:51 — REGNUM Главный тренер австрийского футбольного клуба «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш может возглавить дортмундскую «Боруссию». Об этом 3 июня сообщает Sport Bild.

По информации издания, нынешний наставник «Боруссии» Люсьен Фавр доработает в команде до завершения текущего сезона, несмотря на поражение от «Баварии» и потерянные шансы на титул чемпиона Германии.

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Тем не менее, продолжение его работы с командой в новом сезоне остаётся под вопросом. Его может заменить американец Джесси Марш, работающий с «Ред Булл Зальцбург».

В конце мая «Ред Булл Зальцбург» под руководством Марша выиграл Кубок Австрии, а в чемпионате страны идёт на первом месте.

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