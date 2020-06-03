Москва, , 14:35 — REGNUM Сопроводительные письма 62 легкоатлетам отправило российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для получения нейтрального статуса. Об этом 3 июня сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Всего 62 человека получили от нас такие письма», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Она отметила, что заявки продолжают поступать, и РУСАДА продолжает готовить необходимые документы для спортсменов, которые хотят получить в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) нейтральный статус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, World Athletics сделала платным процесс оформления нейтрального статуса. Всего с запросами обратились 68 спортсменов.

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