Москва, , 13:53 — REGNUM Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит оставшуюся часть сезона из-за перенесённой операции на плече. Об этом 3 июня сообщил агент игрока Ираклий Гегечкори.

«Точно могу сказать только, что в этом сезоне он уже не выступит», — цитирует Гегечкори Sport24.

По его словам, точные сроки восстановления Ахметова ещё неизвестны, за ним наблюдают врачи. Он добавил, что к началу следующего сезона футболист может успеть восстановиться.

Напомним, летом 2018 года Ахметов перешёл в ЦСКА из казанского «Рубина». В нынешнем сезоне он сыграл в 21 матче чемпионата России, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.