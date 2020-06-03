Москва, , 13:15 — REGNUM Федерация бокса России проведёт шоу в Москве 24 июня. Об этом 3 июня сообщает ТАСС.

«Наше второе шоу планируется 24 июня. В главном поединке выступит Альберт Батыргазиев», — сказали агентству в организации.

Отмечается, что это шоу станет вторым после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Первое шоу планируется провести в Москве 15 июня.

Ранее гендиректор промоутерской компании «Патриот» Николай Субачев сообщил, что Федерация бокса России планирует в августе провести турнир в одном из казино в Сочи.

Читайте также: Федерация бокса России может провести турнир в сочинском казино