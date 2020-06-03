Москва, , 13:10 — REGNUM Турнир в одном из казино в Сочи планирует провести Федерация бокса России в августе. Об этом 3 июня сообщил гендиректор промоутерской компании «Патриот» Николай Субачев.

«Мы ведем переговоры. Речь в настоящий момент идёт о проведении турнира в августе», — цитирует Субачева ТАСС.

Отмечается, что Федерация бокса России намерена провести турнир в Москве 15 июня. Он станет первым после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

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