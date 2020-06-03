Тольятти, Самарская область, , 13:03 — REGNUM Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» подписал контракт с нападающим Евгением Григоренко. Об этом 3 июня сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что клуб подписал соглашение с форвардом, которое рассчитано на один сезон.

Григоренко является воспитанником магнитогорского хоккея. В 2014 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».

В сезоне 2019/20 Григоренко выступал за ташкентский «Хумо», в составе которого сыграл в 51 матче, став лучшим бомбардиром команды, набрав 39 (18+21) очков.

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