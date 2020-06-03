Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM Форварда екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка выписали из больницы после заражения коронавирусом. Об этом 3 июня сообщил президент клуба Григорий Иванов.

«Пашу вчера должны были выписать из больницы, его выписали. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные», — цитирует Иванова «Р-Спорт».

По словам Иванова, Погребняку теперь не запрещено находиться с командой.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая «Урал» заявил о положительном тесте на коронавирус у Погребняка. У него развилась двусторонняя пневмония, но вскоре его состояние улучшилось.

Впоследствии коронавирусная инфекция была выявлена у всей семьи футболиста.

Читайте также: Нападающий «Урала» Погребняк заразился коронавирусом

Читайте ранее в этом сюжете: Заразившийся коронавирусом Погребняк пожелал болельщикам здоровья