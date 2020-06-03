Москва, 3 июня 2020, 11:55 — REGNUM Тренировки на корте возобновили российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Об этом 3 июня сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
«Находящиеся за рубежом Медведев и Рублёв уже начали тренироваться на корте», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Он отметил, что у Карена Хачанова ситуация сложнее, поскольку он находится в Москве, но и он начинает выходить на тренировки.
Напомним, международный теннисный сезон остановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса.