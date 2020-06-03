Стамбул, Турция, , 11:25 — REGNUM Турецкий «Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА по трансферу нападающего Кайла Ларина. Об этом 3 июня сообщает бельгийское издание Niewsblad.

Отмечается, что «Бешикташ» посчитал недостаточным предложение ЦСКА в размере €1 млн по Ларину, который сейчас выступает на правах аренды за бельгийский «Зюлте-Варегем».

Ранее сообщалось, что ЦСКА может купить футболиста «Бешикташа» и сборной Канады Кайла Ларина.

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