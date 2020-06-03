Турин, Италия, , 10:40 — REGNUM Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио заявил, что перешёл в санкт-петербургский клуб, чтобы не предавать «Ювентус». Об этом 3 июня сообщает Tuttosport.

«Я перешёл в «Зенит», чтобы не предавать «Ювентус». Поэтому я выбрал другой чемпионат, а не клуб из Серии А. Это и было главной причиной», — сказал Маркизио.

Напомним, Маркизио играл за «Зенит» с 2018 по 2019 год. В составе клуба он провёл девять матчей, в которых забил два гола. В «Ювентусе» он играл с 2006 по 2018 год.

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