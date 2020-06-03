Москва, , 10:02 — REGNUM Московский ЦСКА может купить футболиста турецкого «Бешикташа» и сборной Канады Кайла Ларина. Об этом 2 июня сообщает Gazzetta.gr.

Отмечается, что ЦСКА заинтересован в услугах 25-летнего нападающего и клуб сделал официальное предложение по его приобретению.

В сезоне 2019/20 Ларин играл за бельгийский клуб «Зюлте-Варегем» на правах аренды. Он провёл 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

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