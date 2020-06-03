Ньон, Швейцария, , 09:37 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести оставшиеся матчи нынешнего сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате «Финала восьми». Об этом 3 июня сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, наиболее вероятным является вариант, при котором все оставшиеся матчи еврокубков будут проведены в Лиссабоне в формате «Финала восьми».

При этом, начиная с ¼ финала, будет отменено двухматчевое противостояние в раундах плей-офф, и команды будут определять победителя в одной игре.

Ранее сообщалось, что Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх».

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