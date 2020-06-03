Рим, , 09:17 — REGNUM В сезоне 2020/21 чемпионат Италии по футболу может пройти в новом формате. Об этом 3 июня сообщает La Repubblica.

По информации издания, если до 12 сентября не начнётся новый сезон, то Серию A могут разделить на два дивизиона, после завершения розыгрыша в которых будет проведён раунд плей-офф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Серии А опубликовало расписание оставшейся части сезона 2019/20. Турнир будет возобновлён 20 июня матчем «Торино» — «Парма».

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