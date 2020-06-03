Химки, Московская область, , 08:36 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» сменит юридическое лицо в следующем сезоне и продолжит выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом 2 июня сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Договариваемся с инвесторами, будет новое юридическое лицо — чисто коммерческое. Скорее всего, мы останемся в ФНЛ», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Он добавил, что клуб будет играть в ФНЛ с задачей выйти в премьер-лигу, поскольку «владелец Сергей Ломакин, если мы с ним договоримся, является амбициозным».

Читайте также: Пять футболистов ушли из «Химок»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Терюшков заявил, что «Химки» не будут играть в премьер-лиге, если до конца мая не будут найдены инвесторы. Ранее клуб получил право играть в премьер-лиге по итогам прерванного сезона в ФНЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: ФК «Химки» может отказаться от перехода в РПЛ